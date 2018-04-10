"النظام".. كلمة تتسبب في خلاف بين روسيا وأمريكا بمجلس الأمن

كتب - محمد الصباغ:

استخدمت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن نيكي هالي، كلمة النظام في وصف الحكومة السورية خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة التطورات على الأراضي السورية بعد المزاعم بالهجمات الكيماوية في مدينة دوما.

وقالت، نيكي هالي، إن السلاح الكيماوي استخدم مجددا ضد المدنيين في دوما. وأضافت أن "نظام الأسد يقف في وجه كل من يحاول الدخول إلى دوما".

وعقب الكلمات المختلفة لممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، هدد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، بعدم إكمال أي جلسات قادمة لمجلس الأمن وإيقاف الجلسات لو تمت الإشارة من الجانب الأمريكي إلى أي حكومة مشروعة بلفظ "نظام".

وقال خلال الجلسة لمناقشة الأزمة السورية "شوف أوقف الاجتماع حال استخدام كلمة نظام".

واستخدمت مبعوثة الولايات المتحدة في أمريكا نيكي هالي، لفظ النظام مع الحكومة السورية التي اعتبرها مندوب روسيا شرعية.

وقال إن هناك اتهامات مسبقة للحكومة السورية بشأن الهجوم على دوما، وطالب بعثة حظر الأسلحة الكيميائية بزيارة دوما لجمع العينات والتحقيق. وتابع "لا يوجد هجوم. لم يذهب أحد إلى المستشفى".

وتابع "المعارضة لديها عناوين بريدية لأعضاء مجلس الأمن ويرسلون لهم معلومات مضللة". وأضاف أن "الخوذ البيضاء" ينشرون فيديوهات تظهر استعدادا وترتيبا لبعض المزاعم بأنهم يتعرضون لهجمات من الجيش السورية. وتم نشر هذه المقاطع التي هي جزء جديد من الحرب الدعائية.

ومن جانبها هددت هالي بأن الولايات المتحدة لن تنتظر أي قرار من مجلس الأمن حتى تتصرف بشأن الهجوم على دوما.

أما ممثل سوريا، بشار الجعفري، فقال إنه في كل الجلسات توجه المندوبة الأمريكية نيكي هالي، التهديدات لسوريا وتستخدم لفظ "نظام" وهو خطأ لن أقترفه لأنه "عيب تحت هذه القبة".

وقبل أن يتحدث الممثل السوري كانت هالي غادرت القاعة ولم تستمع إلى كلمته.

وصرح الجعفري أن تهافت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا للدعوة لجلسة تلو الأخرى بناء على معلومات "مفبركة" يريدون بها توريط أعضاء مجلس الأمن لأبعد الحدود.

ولفت إلى أن خطاب السفيرة الأمريكية يتناقض مع خطاب لوزير دفاع الولايات المتحدة جيمس ماتيس، بحسب ما جاء في مجلة تايم الأمريكية أول أمس أن "الآن ماتيس يعترف أنه لا دليل على أن الأسد استخدم أسلحة كيميائية".