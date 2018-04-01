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اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الثلاثاء لبحث التصعيد الإسرائيلي

11:20 م الأحد 01 أبريل 2018
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الثلاثاء لبحث التصعيد الإسرائيلي

جامعة الدول العربية

رام الله - (د ب أ):

قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، إن مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين الثلاثاء المقبل، في دورة غير عادية برئاسة السعودية، بناء على طلب من فلسطين وتأييد من الكويت، ومصر، والأردن، "لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وأوضح أبو علي، في تصريح لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، أن "الاجتماع سيبحث جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة لمناسبة الذكرى الـ42 ليوم الأرض، بالإضافة إلى الأحداث المستمرة والخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في الأرض الفلسطينية".

وأضاف أنّ "الجامعة تتابع عن كثب هذه التطوُّرات وآخرها المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 16 شهيدا، إضافة لأكثر من 1500 جريح".

وقال أبو علي إنه من الضروري "تحمل المجتمع الدولي بأسره وكافة مؤسساته المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لهذه الجرائم الإسرائيلية، وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمساءلة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء هذا الاحتلال".

فلسطين التصعيد الإسرائيلي سعيد أبو علي جامعة الدول العربية السعودية

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