بكين وهانوي تتعهدان الحفاظ على السلام في بحر الصين

بكين - (أ ف ب):

تعهدت الصين وفيتنام، اليوم، في هانوي الحفاظ على السلام في بحر الصين الجنوبي، والذي يعتبر المنطقة الاستراتيجية التي تشكل مصدر توتر بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لصحافيين في هانوي خلال زيارة رسمية لفيتنام، على الجانبين احترام المبادىء الأساسية التي تنظم تسوية الخلافات البحرية، وينبغي ألا يتخذ أحد إجراءات أحادية من شأنها تعقيد الوضع".

وقال نظيره الفيتنامي، نحن مستعدون للتعاون مع الصينيين لحل المشاكل، مضيفا أن على البلدين أن ينظما الخلافات وعدم تصعيد النزاعات مع احترام الحقوق والمصالح المشروعة للطرف الآخر بما ينسجم مع القانون الدولي.

وتطالب بكين بالقسم الاكبر من بحر الصين الجنوبي الغني بالنفط والغاز والذي يشكل منطقة استراتيجية للتجارة والدفاع.

وفي الاعوام الاخيرة، شيدت بكين في هذه المنطقة جزرا اصطناعية قادرة على استقبال منشآت عسكرية، ما اثار استياء فيتنام ودول اخرى بينها الفيليبين.

وعلى وقع التوتر مع بكين، عززت فيتنام علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة. وتوقفت حاملة طائرات اميركية في هذا البلد في مارس في سابقة تاريخية بين العدوين السابقين.