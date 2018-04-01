مئات المتظاهرين في برلين يطالبون بالإفراج عن بوتشيمون

برلين - (أ ف ب):

شارك مئات المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا الإسباني في مسيرة، اليوم، في برلين للمطالبة بالإفراج عن رئيس الإقليم المقال كارليس بوتشيمون، المحتجز في ألمانيا، منذ الأسبوع الماضي، ويواجه خطر التسليم إلى إسبانيا بتهمة العصيان.

ورفع المتظاهرون الذين ساروا تحت المطر من بوابة براندنبورج إلى مقر وزارة العدل لافتات تطالب بـ"إطلاق سراح بوتشيمون والمعتقلين السياسيين".

ولوّح آخرون بعلم كتالونيا الأصفر والأحمر والأزرق في المسيرة التي نظمها الفرع الألماني للجمعية الوطنية الكاتالونية، أحد أبرز الكيانات المؤيدة للاستقلال، وقالت الموظفة في قطاع التسويق مونيكا زالديفار البالغة 34 عاما "ما نريد قوله ببساطة، أفرجوا عن سياسيينا الكتالونيين المنتخبين".

واتهمت زالديفار الحكومة الإسبانية باستخدام المحاكم للنيل من قادة الإقليم الساعي للاستقلال، عوضاً عن محاولة التوصل لحل سياسي للأزمة، مؤكدة: "بالنسبة إلي، الأمر يتعلق بالديمقراطية في إسبانيا".

وأفاد فيران كورنيلا، أحد منظمي المسيرة، بأنه يقدر عدد المشاركين بين 400 أو 500 شخص، في حين قالت الشرطة إن عددهم نحو 200 شخص.

واعتقل رجال الشرطة بوتشيمون الأحد الفائت في لاند شيلسفيغ- هولشتاين لدى وصوله من فنلندا بالسيارة في طريقه الى بلجيكا حيث لجأ بعد فشل الانفصال الخريف الماضي، وذلك بموجب مذكرة التوقيف الاوروبية الصادرة عن اسبانيا.

وهو متهم، مع اثني عشر مسؤولا آخر من المطالبين باستقلال إقليم كاتالونيا، بـ"العصيان"، وهي تهمة عقوبتها السجن 30 عاما، وباختلاس أموال عامة، وبمحاولة فصل الاقليم الفاشلة عبر استفتاء نظم في خريف 2017.

وقالت محكمة كييل في شمال المانيا حيث أوقف الأحد إنه "سيبقى موقوفا إلى حين اتخاذ قرار بشأن اجراءات التسليم"، موضحة أن القرار غير قابل للاستئناف.

وأمام القضاء الألماني فترة 60 يوما لاتخاذ القرار.