كيم جونج أون يحضر حفلا لفنانين من كوريا الجنوبية في بيونج يانج

بيونج يانج - (أ ف ب):

حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزوجته، اليوم الأحد، حفلا هو الأول في بلده لفنانين كوريين جنوبيين منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن وزارة الثقافة.

ويأتي الحفل في مرحلة من الهدوء تسود شبه الجزيرة الكورية بعد عامين من التوتر الناتج من التجارب النووية والبالستية لكوريا الشمالية.

ووصل 120 كوريا جنوبيا يمثلون 11 فرقة إضافة إلى راقصين وتقنيين، السبت، إى بيونغ يانغ وقدموا الحفل أمام الزعيم الكوري الشمالي وشقيقته ورئيس الدولة كيم يونغ نام ذي الصلاحيات الفخرية.

وأقيم الحفل اليوم الأحد، في المسرح الكبير في بيونغ يانغ الذي يتّسع لألف و500 شخص، وحيا كيم جونغ أون وزوجته الفنانين وصفقا لهم مرارا خلال العرض الذي استمر ساعتين.

وقال دو جونغ هوان رئيس الوفد الكوري الجنوبي للصحافيين، إن الزعيم الكوري الشمالي، أابدى اهتماما كبيرا بالأغنيات والكلمات خلال الحفل.