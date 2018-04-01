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نقل رفات هنود قتلوا برصاص داعش في العراق إلى بلادهم

09:19 م الأحد 01 أبريل 2018
نقل رفات هنود قتلوا برصاص داعش في العراق إلى بلادهم

ارشيفية

بغداد (د ب أ)

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، مطابقة وتسليم رفات 38 من العمال الهنود في مقبرة جماعية عثر عليها في الموصل 400 كم شمالي بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المواطنين الهنود قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي، بعد السيطرة على مدينة الموصل عام 2014.

وقال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، إنه تم تسليم الرفات للسفير الهندي في العراق براديب سينج راجبوروهيت لنقلها جوا إلى الهند.

وقال المسؤول في بيان إن عملية التسليم جاءت بعد التعرف على الجثث من خلال عينات الحمض النووي.

ولا تزال عملية التعرف على جثة شخص آخر جارية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

وكانت عناصر من تنظيم داعش اختطفت 39 عامل بناء، وقتلتهم في الموصل بعد فترة وجيزة من سيطرة الجماعة المتشددة على المدينة شمال العراق في عام 2014.

وتم العثور على جثث العمال في الموصل في مقبرة جماعية، وكانت جثثهم من بين جثث كثيرة تم اكتشافها في المنطقة ،بعد أن استعادت القوات العراقية المدينة من تنظيم داعش في العام الماضي.

وفر معظم الهنود الذين يعيشون ويعملون في العراق، ويقدر عددهم بعشرة آلاف، من البلاد خلال تصاعد العنف عام 2014.

الحكومة العراقية العراق داعش رفات هنود مقبرة جماعية

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