وفاة حاكم جواتيمالا العسكري السابق إيفرين ريوس مونت

جواتيمالا سيتي (د ب أ)

توفي إيفرين ريوس مونت، الديكتاتور العسكري السابق لجواتيمالا، عن عمر 91 عامًا، حسبما قال مصدر قريب من أسرته.

وقضى ريوس مونت سنواته الأخيرة من حياته، في معارك قضائية بشأن اتهامات ضده بالإبادة الجماعية تتعلق بفظائع ارتكبتها قوات جواتيمالا ضد شعب إكسيل مايا الأصلي للبلاد.

وتولى الحكم بعد انقلاب في عام 1982 إلى أن تم الإطاحة به في انقلاب آخر بعد ذلك بـ 17 شهرا. وينظر إلى فترة رئاسته القصيرة بأنها الفترة الأكثر دموية في الحرب الأهلية التي دامت 36 عاما في جواتيمالا وراح ضحيتها أكثر من 200 ألف شخص.

وتوفي ريوس مونت في الساعة السادسة صباحا (1200 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، في مقر إقامته في مدينة جواتيمالا سيتي حيث كان يخضع للإقامة الجبرية ، وفقا للمصدر.

وقال أحد محاميه لويس روساليز، لصحيفة برينسا ليبر الصادرة في جواتيمالا إنه "توفي في المنزل بحب أسرته ، مرتاح الضمير ، و محاطا بحب كبير".