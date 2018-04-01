ارتفاع عدد مصابي زلزال كرمنشاه غربي إيران إلى 54 شخصًا

طهران (د ب أ)

أعلن رئیس مركز خدمات الطواریء في دائرة الطب العدلي بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، صائب مدرسی، أن عدد مصابي الزلزال الذي ضرب المحافظة ظهر اليوم الأحد، ارتفع إلی 54 شخصًا.

كان زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدینة سربل ذهاب التابعة لمحافظة كرمنشاه غربي إيران في المنطقة المتاخمة للحدود مع العراق.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكر موقع موقع ( إيرثيك-ريبورت.كوم) الإلكتروني، المتخصص في أخبار الزلازل، أن 15شخصًا على الأقل أصيبوا جراء الزلزال.

يذكر أن إيران تتعرض مرارًا لزلازل مدمرة، وكان زلزال عنيف بقوة 2ر7 درجة ضرب محافظة كرمانشاه في نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، فيما وقع زلزال آخر بقوة 2ر5 درجة في ديسمبر الماضي، بالقرب من العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 97 شخصا.