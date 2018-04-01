مقتل سبعة أفراد شرطة في تمرد نزلاء أحد سجون المكسيك

فيراكروز (د ب أ)

لقي سبعة من رجال الشرطة حتفهم في تمرد نزلاء أحد سجون المكسيك.

وأعلنت السلطات المكسيكية اليوم الأحد، أن الواقعة أسفرت أيضًا عن إصابة 22 شخصا، وأفادت البيانات الأولية بأن الضحايا أصيبوا باختناق عندما أضرم السجناء النار في سجن لاتوما في ولاية فيراكروز شرقي المكسيك مساء أمس السبت (بالتواقيت المحلي)، النار في مراتب النوم.

وذكرت صحيفة "ميلينيو" أن الإضراب أمكن السيطرة عليه صباح اليوم الأحد بعد انتشار نحو 300 شرطي.

وجاء تمرد السجناء وعددهم نحو 1300 سجين احتجاجا على سوء معاملة مزعوم وطالبوا بإقالة مدير السجن.