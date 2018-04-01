القبض على ضباط شرطة فنزويليين بعد مقتل 68 شخصًا في شغب بسجن

كاراكاس (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام فنزويلية بأن خمسة ضباط شرطة رفيعي المستوى اعتقلوا في فنزويلا، إثر وفاة 68 نزيلًا خلال أعمال شغب في أحد السجون.

وذكرت صحيفة إل كارابوبينيو في وقت متأخر من أمس السبت، أن اسم نائب رئيس الشرطة في ولاية كارابوبو، ورد ضمن الأسماء التي صدرت بحقها مذكرات توقيف صادرة عن المدعي العام الفنزويلي طارق وليم صعب.

وقالت السلطات المحلية إن حريقًا اندلع يوم الأربعاء الماضي، بعد أحداث شغب في سجن مؤقت بمقر الشرطة في فالنسيا عاصمة الإقليم، مما أسفر عن مقتل 66 رجلا وامرأتين.

وكان نحو 200 سجينًا محتجزين في مقر الشرطة، داخل زنزانات تكفي لاستيعاب 35 شخصًا.

وخلصت التحقيقات الأولية إلى أن السجناء أشعلوا النيران في المراتب لإجبار الضباط على فتح زنازينهم. ولقي الضحايا حتفهم نتيجة استنشاق الدخان والحروق.

وطالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن يتم تحديد المسؤولين عن الأحداث في مركز الشرطة وتقديمهم إلى المحكمة، وفقا لبيان صادر في جنيف. ودعا البيان أيضا إلى تحسين أوضاع السجون في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية بصورة كبيرة.

وكانت أحداث الشغب في سجن ولاية كارابوبو هي الأكثر دموية في تاريخ فنزويلا بعد أحداث شغب بسجن في عام 1994، مات خلالها 108 أشخاص في ولاية زوليا في البلاد.