سفير فلسطين بالقاهرة: طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية

القاهرة (د ب أ)

أعلن السفير الفلسطيني لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، أنه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لبحث "جرائم إسرائيل ضد المتظاهرين السلميين".

وقال اللوح في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الاجتماع "سيبحث الجرائم الاسرائيلية ضد المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة العودة الكبرى بمناسبة يوم الأرض الجمعة الماضي للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والذى كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف، أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت مجزرة ضد المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة راح ضحيتها 16 شهيدا، واكثر من 1500 جريح في انتهاك اسرائيلي جسيم لقانون حقوق الانسان الدولي والقانون الدولي الإنساني".