وصول تعزيزات عسكرية امريكية إلى "منبج" السورية

القاهرة - (مصراوي):

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بوصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى مدينة منبج السورية، وذلك نقلًا عن مصادر محلية.

وقالت الوكالة التركية إن واشنطن أرسلت نحو 300 عسكري إلى منبج، بالإضافة إلى عدد كبير من العربات المدرعة والمعدات الثقيلة استقدمتها من قاعدتها العسكرية في بلدة صرين بريف حلب الشمالي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد ذكر أن على الولايات المتحدة سحب مسلحين أكراد سوريين من شرق نهر الفرات بسوريا إذا كانت تريد التعاون مع أنقرة.

وقال أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بإقليم أرضروم شمال شرقي البلاد، إن تركيا لا تزال منفتحة على كل عروض التعاون فيما يتعلق بمدينة منبج.

وتعتبر أنقرة مقاتلي وحدات حماية الشعب إرهابيين وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور لديها. وغضبت تركيا من الدعم الأمريكي لهذه الجماعة والذي تضمن تزوديها بالأسلحة وتدريبها. ولعب المقاتلون الأكراد دورا بارزا في الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم "داعش" في سوريا.

ويتمركز نحو ألفي جندي أمريكي في سوريا بشكل رسمي ضمن التحالف الدولي لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي.