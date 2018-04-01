الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة

سول (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن تدريبات عسكرية مشتركة تشارك فيها قوات أمريكية وكورية جنوبية بدأت اليوم الأحد في كوريا الجنوبية، وسط تراجع حدة التوتر في شبه الجزيرة المقسمة.

ويشارك حوالى 300 ألف جندي كوري جنوبي إلى جانب أكثر من 11500 جندي أمريكي، في تدريب "فرخ النسر" الذى يستمر أربعة أسابيع، وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة الدفاع. ومن المقرر أن تعقد مناورات الحل الرئيسي القائمة على المحاكاة بالكمبيوتر لمدة أسبوعين اعتبارًا من وسط أبريل.

وكانت التدريبات السنوية تبدأ عادة في أواخر فبراير أو أوائل مارس، لكنها تأجلت هذا العام بسبب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في بيونج تشانج بكوريا الجنوبية في فبراير الماضي.

وأفاد المتحدث بأن التدريبات تم اختصارها من شهرين إلى شهر واحد.

وذكرت يونهاب، إنه من غير المتوقع أن تنضم أي من حاملات الطائرات الأمريكية أو الغواصات النووية إلى التدريبات، وسط استعداد كل من سول وواشنطن لعقد اجتماعات مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وكانت كوريا الشمالية تدين التدريبات بغضب في الماضي، لكنها ظلت صامتة حتى الآن في العام الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، مع كيم جونج أون، في قمة نادرة في الـ27 من أبريل في بيت السلام على الجانب الجنوبي من قرية بانمونجوم الحدودية.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كيم قبل نهاية مايو، ولم يتم الاتفاق أو الكشف عن الموعد المحدد والمكان بعد.

وتعهد كيم بعدم إجراء أي تجارب صاروخية أو نووية في الفترة التي تسبق الاجتماعات، وخلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين، أعرب كيم عن استعداده لمناقشة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وكانت الرحلة إلى الصين هي أول زيارة معروفة يقوم بها كيم خارج كوريا الشمالية، منذ وفاة والده كيم جونج إيل في عام 2011.

وشهد اليوم الأحد قيام وفد كوري جنوبي مؤلف من 120 من الفنانين الموسيقيين، من بينهم مغنيا موسيقى البوب الكوري تشو يونج بيل وسوهيون، بأداء عروض في عاصمة كوريا الشمالية، وسط دفء العلاقات بين الدولتين المتنافستين. وتردد أن الرئيس كيم صفق أثناء مشاهدة العرض.