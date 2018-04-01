ترامب يهدد بالانسحاب من اتفاقية "نافتا"

كتب - هشام عبد الخالق:

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من نافتا - اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية - إذا لم تلتزم المكسيك بدورها في بناء الجدار الحدودي بين المكسيك وأمريكا.

وكتب ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، تقوم المكسيك بجهد ضئيل للغاية، إذا لم يكن لا شيء، في سبيل إيقاف تدفق المهاجرين إليها من حدودها الجنوبية، ومن ثم إلى الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب، يسخر المكسيكيون من قوانين هجرتنا "الغبية"، ولكن يجب عليهم إيقاف تدفق المخدرات والأشخاص إلى دولتهم، وإلا سأوقف مشروعهم المُدر للأموال وهو اتفاقية النافتا، فنحن بحاجة إلى الجدار".