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صور.. الملكة إليزابيث وكيت ميدلتون والأمير ويليام يحتفلون بـ"عيد الفصح"

06:05 م الأحد 01 أبريل 2018
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كتب- مروان الطيب:

حرصت دوقة كامبريج كيت ميدلتون والأمير ويليام على حضور خدمات عيد الفصح، وذلك بكنيسة سانت جورج بقلعة ويندسور، صباح اليوم الأحد، بإنجلترا.

كما حضرت الملكة إليزابيث إلى جانب عدد من العائلة الملكية، ولاحظ الجميع غياب أبناء الأميرة كيت، وهما الأمير جورج 4 سنوات، والأميرة شارلوت، سنتان، من خدمات العيد صباح اليوم، وأيضا غياب الأمير هاري وزوجته المنتظرة ميجان ميركل.

وتنتظر العائلة الملكية وبالأخص الأميرة كيت ميدلتون ولادة ابنها الثالث خلال الشهر الجاري.

الملكة إليزابيث عيد الفصح كيت ميدلتون الأمير ويليام إنجلترا

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