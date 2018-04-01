سو تشي تدعو إلى "توحد" ميانمار إزاء أزمة الروهينجا

يانجون (د ب أ)

دعت زعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي، إلى "السلام والاستقرار"، في خطاب للاحتفال بمرور عامين على تولى حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، مقاليد السلطة اليوم الأحد.

وقالت في بث مباشر على محطة الإذاعة الرسمية "إم آر تي في"، في إشارة إلى الأزمة في ولاية راخين: "يجب أن نكون متحدين لنتغلب على التحديات".

وتعرضت سو تشي لإدانات دولية على خلفية معاملة أقلية الروهينجا، الذين فر منهم نحو 700 ألف شخص بسبب القمع العسكري الوحشي منذ أغسطس العام الماضي، الذي قالت الأمم المتحدة إنه يرقى للإبادة الجماعية.

كان حزب الرابطة الوطنية الذي تترأسه سو تشي تولى السلطة في 30 مارس 2016 عقب أن حقق فوزا كاسحا عام 2015، لينهى بذلك الحكم العسكري الذي استمر أكثر من خمسة عقود. ويشار إلى أن الدستور الذي صاغه الجيش منع سو تشي من الترشح للرئاسة، لذلك فإنها تترأس الحكومة المدنية بصفتها مستشار دولة.