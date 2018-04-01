أردوغان لنتنياهو: أنت ضعيف جدًا.. وإسرائيل "دولة إرهاب"

أسطنبول (د ب أ)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأنه "ضعيف جدًا"، كما وصف إسرائيل بأنها "دولة إرهاب".

جاء ذلك في معرض رد أردوغان على انتقاد نتنياهو لعملية غصن الزيتون التي تشنها تركيا في سوريا، وقال إن القوات التركية المشاركة في تلك العملية "تمارس الظلم ضدّ الأبرياء في منطقة عفرين" بريف محافظة حلب السورية.

وقال أردوغان موجها حديثه إلى نتنياهو: "أنت ضعيف جدًا، نحن نكافح الإرهابيين، لكن ذلك لا يعنيك، لأنكم دولة إرهاب"، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء في تركيا.

وتابع قائلا: "ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم . لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بالقدس واضحًا. لا يغُرَّنك امتلاكك أسلحة نووية؛ فهي قد لا تعمل عند الحاجة إليها".

من جانبه قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي "هو أكثر الجيوش أخلاقا في العالم ولن يقبل المواعظ ممن يقوم على مر السنين بقصف السكان المدنيين دون تمييز".

وكان الرئيس التركي قد اتهم أمس السبت إسرائيل بارتكاب ما وصفه بهجوم غير إنساني ، واعتبر أن إسرائيل سوف تلقى جزاءها على ما تقوم به من ظلم تجاه الفلسطينيين.

وسقط 15 قتيلا فلسطينيا على الأقل على يد القوات الإسرائيلية خلال المسيرة التي جرت أول أمس الجمعة في قطاع غزة. وتقول إسرائيل إن مقتل الفلسطينيين جاء نتيجة رد قواتها على أعمال الشغب على طول السياج الأمني المحيط بالقطاع.