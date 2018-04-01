الداخلية التونسية: مقتل عنصر إرهابي خطير في كمين

تونس (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد، عن مقتل قيادي في جند الخلافة الموالي لتنظيم داعش المتطرف في جبال القصرين.

وأفادت الوزارة بأن العنصر الارهابي ويدعى شوقي الفقراوي قتل في كمين بجبل السلوم في القصرين الليلة الماضية.

كما أعلنت عن ضبط بندقية من طراز "شتاير" وكمية من الذخيرة وعدد من المخازن ومبلغا ماليا من العملة التونسية بحوزة العنصر الارهابي.

وذكر المصدر أن شوقي الفقراوي مصنف بالإرهابي الخطير وصادرة بحقه 25 منشور تفتيش لتورطه في عدة قضايا ارهابية من بينها هجوم على وحدة عسكرية في جبال القصرين في 2014 خلف 15 قتيلا في صفوف الجيش.

كما شارك في هجوم آخر على دورية عسكرية في جبل المغيلة بالقصرين خلف أربعة قتلى من الجنود.

وبحسب الوزارة، "التحق الفقراوي في 2014 بكتيبة "عقبة بن نافع" بجبال القصرين، وهي الذراع العسكري لتنظيم انصار الشريعة المحظور والموالي لتنظيم القاعدة، قبل أن ينشق عنها ويلتحق بتنظيم جند الخلافة المنضوي تحت تنظيم داعش الإرهابي"