مصدر عسكري عراقي: العثور على مقبرة جماعية بها 48 جثة في الموصل

الموصل (د ب أ)

أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الأحد، العثور على مقبرة جماعية ضمت 48 جثة لمدنيين عراقيين في المدينة القديمة بالموصل 400 كلم شمال بغداد.

وقال المصدر إن "قوة من قيادة عمليات نينوى، عثرت اليوم على مقبرة جماعية في منطقة الميدان بالموصل القديمة، ضمت 48 جثة لمدنيين ظهرت عليها آثار التعذيب، كان تنظيم داعش اعدمهم في سجن سري له في المنطقة".

وأضاف المصدر أن "أغلب الضحايا موظفين ومرشحين للانتخابات في محافظة نينوى، وتم تسليم جثثهم للطب العدلي بالموصل".