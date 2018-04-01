جماعة الشباب تهاجم قاعدة للاتحاد الأفريقي في الصومال

مقديشو (د ب أ)

هاجمت جماعة "الشباب" الاسلامية المتشددة، قاعدة تابعة للاتحاد الافريقي في منطقة "شبيلي السفلى" جنوب غرب الصومال، طبقا لما ذكره المسؤول بالحكومة المحلية، علي نور محمد.

وبينما لم يكشف محمد، نائب الحاكم الاقليمي عن أي عدد للضحايا، فإنه قال إن هجومين بسيارتين مفخختين في قاعدة "بولا-مارير" العسكرية قتلا العديد من الجنود الاوغنديين.

وأعلنت جماعة "الشباب" عبر قناة "الاندلس" الاذاعية الخاصة بها أنها قتلت 59 جنديا بالاتحاد الافريقي في الهجوم وفقدت 14 من مقاتليها.

وقال المتحدث باسم الجماعة، شيخ عبدي عزيز أبومصعب "لقد فقدنا 14 شقيقا.. وقتلنا أيضا 59 جنديا من الاتحاد الافريقي".

ولم يتسن الوصول للاتحاد الافريقي للتعليق.

وتشن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تسعى لاقامة دولة إسلامية في الصومال بشكل منظم هجمات على مبان حكومية وفنادق ومطاعم في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الافريقي.

وفي أكتوبر، قتل أكثر من 500 شخص، عندما فجر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات في العاصمة.

ومنذ الهجوم، وهو الاكثر دموية على الاطلاق في الصومال، تعهد الرئيس الصومالي، محمدعبد الله محمد

بالقضاء على جماعة "الشباب".

وكان هناك أيضا غضب شعبي عارم، حيث خرج عشرات الالاف إلى الشوارع العام الماضي للمطالبة بالقضاء على الجماعة المتشددة.

وقال شهود عيان في قاعدة "بولا-مارير" لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) اليوم الاحد إنهم سمعوا دوي انفجارات في البلدة، بالاضافة إلى إطلاق نيران كثيفة.

وقالت مريم علي "لقد رأيت دبابات عسكرية تابعة للاتحاد الافريقي وحاملات جنود مسلحين تتحرك على طرق خارج البلدة" مضيفة أنها فرت من البلدة مع أطفالها الستة.