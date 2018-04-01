مقتل 17 بينهم 3 مدنيين في اشتباكات بكشمير الهندية

كشمير (د ب أ)

قالت الشرطة الهندية اليوم الأحد، إن 17 شخصا بينهم 11 مسلحا وثلاثة جنود وثلاثة مدنيين، قتلوا في اشتباكات واحتجاجات في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.

وقد أصيب 20 آخرين إثر تجمع المئات من السكان بالقرب من موقع الاشتباكات للاحتجاج.

وقال رئيس شرطة الولاية شيش بول فايد إنه تم انتشال جثث سبعة متمردين، بينهم قائدين، من قرية دراجاد في منطقة شوبيان. كما أصيب ثلاثة جنود.

وقد قتل ثلاثة مسلحين آخرين في اشتباك آخر في قرية كاشدورا في منطقة شوبيان أيضا. كما قتل ثلاثة جنود أيضا، ومازال الاشتباك مستمرا.

كما قتل مسلح ينتمى لحزب المجاهدين اليوم، وجرى اعتقال آخر في منطقة انانتناج.

وقال مسؤولو الشرطة إن 25 مدنيا أصيبوا إثر اندلاع اشتباكات بالقرب من الموقعين في شوبيان.

وقال مسؤولون إن العشرات من سكان القرى احتشدوا بأعداد كبيرة وألقوا الحجارة على قوات الأمن لعرقلة عملياتهم.

وقامت القوات بالرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن وقوع إصابات. ولقى ثلاثة مواطنين حتفهم في المستشفى متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم بسبب إصابتهم بطلقات.

ويشار إلى أن الشعور المناهض للهند يسود في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، حيث تزدهر حركة انفصالية عنيفة مناهضة لنيودلهي.

وقالت الشرطة إن عمليات اليوم تعد أحد أكبر العمليات المناهضة للتمرد التي تجرى في يوم واحد بكشمير.

وأصدرت السلطات أوامرها بإغلاق المدارس والجامعات غدا الاثنين في ظل التوترات. كما تم تعليق خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة لكي تصبح مسألة تنظيم المظاهرات أكثر صعوبة.