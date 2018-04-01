زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب غرب إيران

طهران (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر، غربي إيران، في المنطقة المتاخمة للحدود مع العراق.

جاء ذلك وفقا لما ذكره موقع ( إيرثيك-ريبورت.كوم) الإلكتروني المتخصص في أخبار الزلازل اليوم الأحد استنادا إلى معهد الدراسات الجيوفيزيقية التابع لجامعة طهران.

وحسب الموقع، فقد حدث الزلزال في الساعة 13.05 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) وعلى مسافة ثمانية كيلومترات في محافظة كرمانشاه، وأفاد الموقع بأن 15 شخصا على الأقل أصيبوا بإصابات طفيفة جراء الزلزال، ولم تتوافر بعد بيانات أخرى عن خسائر أو ضحايا.

يذكر أن إيران تتعرض مرارا لزلازل مدمرة، وكان زلزال عنيف بقوة 2ر7 درجة ضرب محافظة كرمانشاه في نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، فيما وقع زلزال آخر بقوة 2ر5 درجة في ديسمبر الماضي، بالقرب من العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 97 شخصا.