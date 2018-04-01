صحيفة: المغرب يستعد للانسحاب من التحالف العربي في اليمن

القاهرة- مصراوي:

كشفت مصادر مطلعة مغربية، أن المغرب يستعد للانسحاب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حيث يشارك في العمليات العسكرية ضد قوات وجماعة الحوثي الشيعية الموالية لإيران.

وبحسب موقع "الأيام 24" المغربي، يأتي هذا القرار المُحتمل في ظل حرب باردة بين المغرب والسعودية منذ أواخر العام 2016 ، طفت على السطح بعد التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الذي لمح في تدوينة له إلى أن المملكة لن تصوت لصالح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، بسبب الموقف المحايد للمغرب من الأزمة الخليجية.

وأشار الموقع المغربي إلى تردد ذلك الكلام العام الماضي، الأمر الذي نفاه السفير اليمني في الرباط في تصريحات صحفية، إذ أكد أن "الأمر غير صحيح إطلاقًا، وهو موجه من أجل الاستهلاك الداخلي في اليمن لكي يكذب على بعض القواعد الحزبية التابعة له، ويوهمهم بأن هناك تغيرا في الموقف الدولي بخصوص ملف اليمن".

كان المغرب قد انضم للتحالف في بداية عام 2015. وفي 12 مايو من العام نفسه، تم إسقاط إحدى الطائرات الحربية المغربية من طرف قوات الحوثيين بمحافظة صعدة الواقعة شمال اليمن، ما أدى إلى مقتل طيار مغربي.