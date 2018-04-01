صحيفة فرنسية: خطط سعودية لإقامة متحف اللوفر في الرياض

القاهرة - مصراوي:

تدرس السعودية إقامة فرع من متحف اللوفر في العاصمة الرياض، في ظل الإصلاحات التي تشهدها البلاد على جميع المستويات، حسبما ذكرت صحيفة عاجل في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد.

ونقلت "عاجل" عن صحيفة "latribunedelart" الفرنسية المهتمة بالتراث وتاريخ الفن، أن السعودية التي تنفتح على الثقافة، تدرس إقامة متحف اللوفر-الرياض.

ويعد متحف اللوفر في باريس من المعالم الهامة والبارزة في العاصمة الفرنسية، وأكبر متحف فني في العالم، ويزوره الملايين سنويًّا.

ومنذ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليًّا للعهد، يونيو الماضي، تشهد المملكة تطورًا مستمرًّا في الحياة الثقافية؛ ضمن خططه الهادفة لدعم (رؤية 2030) لتنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للشباب.

وافتتحت الإمارات مؤخرًا متحف اللوفر أبوظبي، الذي يعد أكبر فرع لمتحف اللوفر في العالم، ويضم نحو 600 عمل فني دائم العرض، بالإضافة إلى 300 عمل أعارتها فرنسا للمتحف مؤقتًا.

وفي 2010، فتح متحف اللوفر بباريس أبوابه أمام تاريخ وثقافة السعودية، من خلال معرض يحمل عنوان "طرق الجزيرة العربية.. آثار وتاريخ في المملكة العربية السعودية"

وشكَّل هذا المعرض الذي شمل 320 قطعة يعود ثلثاها إلى ما قبل الإسلام، تتويجًا لاتفاق تعاون ثقافي وُقِّع في 2004 بين المتحف الوطني الفرنسي والهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية.

وظهرت أولى ثمار التعاون الثقافي بين فرنسا والسعودية في 2006 عندما أقيم معرض "روائع من مجموعة الفن الإسلامي في متحف اللوفر" بمدينة الرياض، وافتتحه يومها الملك عبدالله والرئيس الفرنسي آنذاك، جاك شيراك.