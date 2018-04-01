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نتنياهو يرفض هجوم أردوغان على الجيش الإسرائيلي

12:42 م الأحد 01 أبريل 2018
نتنياهو يرفض هجوم أردوغان على الجيش الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد الهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إجراءات الجيش الإسرائيلي قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة أول أمس الجمعة.

وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي "هو أكثر الجيوش في العالم أخلاقا ولن يقبل المواعظ ممن يقوم على مر السنين بقصف السكان المدنيين دون تمييز".

وكتب نتنياهو في تغريدة له على تويتر :"هذه هي الطريقة التي تختارها أنقرة لإحياء الأول من أبريل الذي يعرف في العالم بكذبة نيسان".

وكان الرئيس التركي قد اتهم أمس السبت إسرائيل بارتكاب ما وصفه بهجوم غير إنساني ، واعتبر أن إسرائيل سوف تلقى جزاءها على ما تقوم به من ظلم تجاه الفلسطينيين.

وسقط 15 قتيلا فلسطينيا على الأقل على يد القوات الإسرائيلية خلال المسيرة التي جرت أول أمس الجمعة في قطاع غزة. وتقول إسرائيل إن مقتل الفلسطينيين جاء نتيجة رد قواتها على أعمال الشغب على طول السياج الأمني المحيط بالقطاع .

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي أردوغان

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