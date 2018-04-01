مطربة أمريكية تدعو محمد بن سلمان للإفراج عن أمير سعودي

كتبت- رنا أسامة:

وجّهت المطربة الأمريكية، شير، دعوة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإطلاق سراح الأمير تركي بن عبدالله، الذي لايزال قيد الاعتقال في إطار حملة مكافحة الفساد، حسبما أوردت وكالة بلومبرج الأمريكية.

وقالت بلومبرج، في تقرير عبر موقعها الرقمي، الأحد: "الآن جاء دور المطربة الأمريكية لتلقي بثقلها على موجة الاعتقالات التي استهدفت مسؤولين كبار ومليارديرات وأفراد من الأسرة المالكة في السعودية".

وعزت المطربة السبعينية السبب وراء دعوتها هذه إلى أن تركي بن عبدالله، الحاكم السابق للرياض، صديق نجلها إيليجا.

وكتبت شير في تغريدة عبر حسابها الموثّق على تويتر: "أشعر بالقلق على صديق ابني الأمير تركي بن عبدالله.. إنه أمير شاب صاحب قلب طيب وليس لديه أية رغبة في تولي أي شيء".

وأضافت أن "نجلها إيليجا يشعر بالأسى ويتحدث بولع عن تركي"، داعية بن سلمان -الذي يزور الولايات المتحدة حاليا- أن يكون كريما مع تركي، بقولها "دعه يذهب حرًا".

كان الأمير تركي، نجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، بين الـ381 شخصًا الذين تم استدعائهم للاستجواب، إما كمُشتبه بهم أو لتقديم أدلة، في حملة الفساد التي بدأت في نوفمبر الماضي.

في يناير الماضي، أُطلِق سراح معظم السعوديين المُحتجزين في إطار حملة الفساد، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات لم تتجاوز 400 مليار دولار بحسب النائب العام في السعودية. وأبرز المُطلق سراحهم المليادرير الوليد بن طلال. فيما رفضت الحكومة التسوية مع 56 آخرين.