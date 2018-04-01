تونس: مقتل قائد بداعش وإحباط عملية تسلل

القاهرة - مصراوي:

قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، ليلة الأحد، إن قوات مكافحة الإرهاب في الحرس الوطني قتلت قائدا في تنظيم داعش المتشدد وأحبطت عملية تسلل لمسلحين شمال غربي البلاد.

وذكر بيان الوزارة أن "قوات مكافحة الإرهاب في الحرس الوطني أحبطت محاولة تسلل مجموعة من الإرهابيين باتجاه أحد التجمعات السكنية القريبة من سفح جبل السلوم من معتمدية حاسي الفريد وتحديدا بدوار الرُقبة".

وأضاف أن القوات تمكنت من "قتل عنصر إرهابي قيادي (في انتظار تحديد هويته بعد القيام بالتحليل الجيني)، وأصابت آخرين إصابات مباشرة".

وطوقت قوة من الحرس الوطني مكان العملية بالتنسيق مع وحدات الجيش، وشرعت في عملية تمشيط لتعقب بقية أفراد الخلية. وأسفرت العملية عن مصادر أسلحة وذخائر ومبالغ مالية.