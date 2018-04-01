مقتل وإصابة 12 شخصا في انهيار فندق بوسط الهند

نيودلهي - أ ش أ :

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران إثر انهيار فندق مؤلف من أربعة طوابق في منطقة مزدحمة بمدينة اندور الواقعة بوسط الهند .

وقال راميش كيراد مساعد نائب مفتش الشرطة - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الأحد -" إن عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجود ضحايا آخرين" ، وأضاف إن مبني الفندق قديم ، غير أنه لم يُعرف سبب انهياره على الفور.

يشار إلى أن انهيار المباني أمر متكرر في الهند حيث كثيرا ما يتملص مقاولون ومسؤولون "معدومو الضمير" من القوانين أو يهملون في ضرورة تجديد المباني القديمة.

وفي أغسطس الماضي انهار مبنى عمره 117 عاما في المركز المالي بمومباي مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا.