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"الجنائية الدولية" تحتجز مشتبهًا به في جرائم حرب في مالي

02:51 ص الأحد 01 أبريل 2018
"الجنائية الدولية" تحتجز مشتبهًا به في جرائم حرب في مالي

أمستردام -أ ش أ:
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم السبت عن احتجازها رجلًا من مالي متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وذلك في مركز الاعتقال التابع لها في هولندا.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن المحكمة إعلانها بأن المشتبه به يُدعى "الحسن أج عبد العزيز أج محمد أج محمود"، حيث وجهت إليه اتهامات بجرائم في "تمبكتو" بمالي عاميّ 2012 و2013 والتي كان من بينها تدمير الآثار الثقافية وفرض سياسات تضر بحقوق النساء.

وأوضحت يورونيوز أن القضاة قالوا إن المدعين العامين قدموا أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال ضد الحسن لاتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية تشمل "التعذيب والاغتصاب" واضطهاد سكان تمبكتو.
يذكر أن المشتبه به سيمْثل لأول مرة أمام المحكمة خلال أيام قليلة.

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Asha
الجنائية الدولية احتجاز مشتبه به جرائم حرب مالي
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