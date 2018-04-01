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مقتل شخصين بعد اصطدام طائرة بمبني في كاليفورنيا الأمريكية

12:26 ص الأحد 01 أبريل 2018
مقتل شخصين بعد اصطدام طائرة بمبني في كاليفورنيا الأمريكية

(مصراوي)

لقي شخصين على الأقل مصرعهم، السبت، بعد اصطدام طائرة خفيفة بأحد مباني مدينة سانتا باولا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكر موقع "VC" التابع لشبكة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن التحقيقات في الواقعة لازالت جارية، لكن تم تأكيد مقتل شخصين فقط حتى الآن.

وكانت الطائرة مسجلة بشكل رسمي وصممها هواة، وتمتلك محرك واحد فقط.

وبم يتحدد حتى الآن ما إذا كان القتيلان هم ركاب الطائرة أن أشخاص على الأرض ولقيا مصرعهم بسبب اصطدام الطائرة بالمبنى.

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مصرع اصطدام طائرة مبني ولاية كاليفورنيا
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