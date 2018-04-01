عملية مشتركة بين البحرية الليبية ومنظمة أوروبية لإنقاذ مهاجرين

طرابلس - (د ب أ)

قامت البحرية الليبية مساء اليوم السبت بعملية مشتركة لإنقاذ مهاجرين بالتعاون مع إحدى المنظمات غير الحكومية الأوروبية.



وقال مصدر بحرس السواحل الليبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن العملية التي أُنقِذ خلالها 120 مهاجراً تمت شمال مدينة "زوارة" غرب طرابلس، حيث شرعت المنظمة في إنقاذ المهاجرين قبل أن يلتحق بها الزورق "كفاح" التابع للبحرية الليبية لإكمال المهمة.



وأضاف المصدر أن المنظمة غير الحكومية الأوروبية قامت بأخذ العائلات والمرضى من المهاجرين، فيما تكفل الزورق "الليبي بنقل نحو 80 مهاجر في وقت متأخر من مساء اليوم إلى قاعدة "أبوستّة" البحرية بطرابلس، حيث تم حصرهم وتقديم بعض المعونات الصحية واللوجستية قبل أن يتم نقل المهاجرين لمركز إيواء "تاجوراء" التابع لمركز مكافحة الهجرة غير الشرعية.