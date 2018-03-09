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روسيا: عودة قافلة المساعدات الدولية من الغوطة الشرقية بعد مجاح المهمة

08:54 م الجمعة 09 مارس 2018
روسيا: عودة قافلة المساعدات الدولية من الغوطة الشرقية بعد مجاح المهمة

ارشيفية

موسكو - (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء فلاديمير زولوتوخين، عودة قافلة المساعدات الإنسانية الدولية من الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى مخيم الوافدين بعد نجاح مهمتها في إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال زولوتوخين، بحسب وكالة الأنباء الروسية (تاس) اليوم الجمعة: "نجحت المهمة، نجح المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في تقديم ممر آمن للقافلة، والتي عادت بأمان إلى نقطة التفتيش في منطقة مخيم الوافدين المأهولة بالسكان".

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Asha
روسيا قافلة مساعدات الغوطة الشرقية المساعدات الإنسانية سوريا

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