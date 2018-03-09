حافلات تنقل قادة جماعة "جيش الإسلام " المسلحة من الغوطة إلى إدلب

دمشق - (د ب أ):

كشفت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية، اليوم الجمعة، عن دخول عدة حافلات إلى مدينة دوما شرقي العاصمة السورية دمشق لنقل قياديين من جماعة "جيش الإسلام" وعائلاتهم.

وأكدت المصادر لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) اليوم أن "4 شاحنات وحافلتي نقل ركاب دخلت الى مدينة دوما بعد ظهر اليوم لتقل 53 قيادياً من جيش الإسلام وعائلاتهم، ومن المتوقع خروجها خلال الساعات المقبلة إلى منطقة قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي ومنها باتجاه محافظة ادلب".

وتشهد منطقة الغوطة الشرقية تصعيداً كبيراً اليوم يعد الأعنف على محوري بيت سوى.

وقالت مصادر اعلامية ان القوات الحكومية سيطرت اليوم على بلدة بيت سوى وإن مئات الأمتار بقيت تحت سيطرة القوات فصائل المعارضة.

ومن جانبه قال قائد عسكري في غرفة عمليات "بأنهم ظلموا" لـ(د ب أ) أن "القوات الحكومية السورية قصفت بالصواريخ والطائرات على مدن وبلدات الغوطة الشرقية بعد تعرضها اليوم لخسائر كبيرة".

وأشار القائد العسكري إلى مقتل عدد من العسكريين من القوات الحكومة السورية، بينهم العقيد شادي علوش قائد كتيبة ٣٥٨ حرس جمهوري خلال المعارك اليوم، كما قُتل قائد سرايا الاقتحام في مجموعة الليوث التابعة لقوات العميد سهيل الحسن المعروف بالنمر الملازم أول يزن إبراهيم.

وعلى الصعيد الإنساني، قال أبومحمد من الدفاع المدني في الغوطة لـ(د ب أ): "وصلت اليوم 13 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، ولكن في ظل التصعيد الذي تقوم به القوات الحكومية من قصف جوي وصاروخي ومدفعي لا نستطيع توزيع تلك المساعدات".

وأضاف أبومحمد أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا اليوم في القصف الذي استهدف مناطق الغوطة"، حيث سقط عشرات الجرحى في صفوف المدنيين جراء القصف المدفعي الذي طال السوق الشعبي في مدينة عربين، بالإضافة إلى وقوع قتلى في بلدات عربين وحرستا وجسرين".