بعد مقتل صحفي.. مظاهرات سلوفاكيا ضد الحكومة الأشد منذ حوالي 30 عاما

براتيسلافا - (أ ش أ)

اشترك عشرات الآلاف من السلوفاكيين في تظاهرات مناهضة للحكومة، اليوم الجمعة، للمطالبة بإجراء تغييرات في الحكومة وفتح تحقيق شامل في قضية مقتل صحفي استقصائي وصديقته.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن تلك التظاهرات التي اندلعت في العاصمة براتيسلافا وأماكن أخرى عديدة في سلوفاكيا تعتبر الأشد في البلاد منذ (الثورة المخملية) عام 1989.

ويطالب المتظاهرون بإنضمام محققين أجانب إلى فريق المحققين المحليين ، وتشكيل حكومة جديدة بلا أشخاص يشتبه في ارتباطهم بجماعات إجرامية واشتراكهم في فساد.

يشار إلى أنه عثر على جثماني الصحفي، جان كوسياك، البالغ من العمر 27 عامًا، وصديقته، مارتينا كوسنيروفا، في منزلهما ببلدة "فيلكا ماكا" الواقعة شرق العاصمة براتيسلافا، علمًا بأن الموضوع الصحفي الأخير غير المكتمل لكوسياك كان بشأن الأنشطة التي تقوم بها جماعة المافيا الإيطالية "ندرانجيتا" في سلوفاكيا وعلاقتها ببعض الأشخاص القريبين من رئيس الوزراء "روبرت فيكو".