بنس: رغبة بيونج يانج في عقد لقاء مع واشنطن دليل على نجاح ترامب

واشنطن - (أ ش أ)

أكد مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة اليوم /الجمعة/ أن رغبة كوريا الشمالية على عقد لقاء مع الولايات المتحدة دليل على نجاح سياسة "العزل" التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب تجاه بيونج يانج.

وقال نائب الرئيس الأمريكي -في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الجمعة- إن واشنطن لم تقدم أية تنازلات لبيونج يانج، وأضاف "رغبة كوريا الشمالية في الاجتماع لمناقشة نزع السلاح النووي –بينما توقف جميع تجارب الصواريخ الباليستية والتجارب النووية- دليل على نجاح استراتيجية ترامب لعزل نظام كيم".

وتابع "الكوريون الشماليون يأتون إلى طاولة المفاوضات رغم تقديم الولايات المتحدة لصفر من التنازلات و– في تنسيق عن كثب مع حلفائنا، زودنا بشكل ثابت الضغط على نظاط كيم. إصرارنا لا يتم ردعه وسياستنا تبقى هي نفسها: جميع العقوبات تبقى منطبقة حملة الضغط الأقصى ستتواصل حتى تتخذ كوريا الشمالية خطوات متماسكة ودائمة وقابلة للتقصي وتنهي برنامجها النووي".

وكان مسئولون بارزون في كوريا الجنوبية قد نقلوا إلى ترامب ، أمس، دعوة زعيم كوريا الشمالية، وقبل الرئيس الأمريكي دعوة كيم مؤكدا رغبته في اللقاء في مايو المقبل، الأمر الذي مثّل تطورا تاريخيا في العلاقات بين البلدين.