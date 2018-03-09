ترامب: "تقدم كبير" مع كوريا الشمالية لكن العقوبات باقية

واشنطن (د ب أ) -

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس إن "تقدما كبيرا" يتحقق مع كوريا الشمالية ، وذلك في اعقاب الإعلان عن أنه سيجتمع مع الزعيم كيم جونج أون بحلول مايو المقبل.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "تحدث كيم جونج أون عن نزع السلاح النووي مع ممثلي كوريا الجنوبية، وليس مجرد تجميد".

وأضاف "ولن يجري أيضا أي اختبار صاروخي من قبل كوريا الشمالية خلال هذه الفترة الزمنية. يجري حاليا إحراز تقدم كبير ولكن العقوبات ستبقى حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

وتابع "الاجتماع يجري التخطيط له".