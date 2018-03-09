أكثر الكلمات إنتشاراً

برنامج أبلة فاهيتا محمد بن سلمان نادي الزمالك شهادة أمان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018

ترامب: "تقدم كبير" مع كوريا الشمالية لكن العقوبات باقية

03:54 ص الجمعة 09 مارس 2018
ترامب: "تقدم كبير" مع كوريا الشمالية لكن العقوبات باقية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (د ب أ) -

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس إن "تقدما كبيرا" يتحقق مع كوريا الشمالية ، وذلك في اعقاب الإعلان عن أنه سيجتمع مع الزعيم كيم جونج أون بحلول مايو المقبل.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "تحدث كيم جونج أون عن نزع السلاح النووي مع ممثلي كوريا الجنوبية، وليس مجرد تجميد".

وأضاف "ولن يجري أيضا أي اختبار صاروخي من قبل كوريا الشمالية خلال هذه الفترة الزمنية. يجري حاليا إحراز تقدم كبير ولكن العقوبات ستبقى حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

وتابع "الاجتماع يجري التخطيط له".

كوريا الشمالية ترامب كيم جونج أون

الخبر التالى:

اجتماع تاريخي مرتقب يضم ترامب وكيم جونج أون في مايو المقبل

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان