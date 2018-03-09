رئيس الوزراء الياباني يعتزم إجراء محادثات مع ترامب بشأن كوريا الشمالية
طوكيو (د ب أ) :
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الجمعة إنه من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في أبريل المقبل لمناقشة التهديد النووي لكوريا الشمالية، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي.
وقال آبي للصحفيين إن الزعيمين اتفقا على مواصلة ممارسة الحد الاقصى من الضغوط على بيونج يانج حتى تتخذ الدولة المنعزلة خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي.
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