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ترامب سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي في مايو المقبل

03:09 ص الجمعة 09 مارس 2018
ترامب سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي في مايو المقبل

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

واشنطن- (د ب أ) :

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن "رغبته القوية" في مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في أقرب وقت ممكن"، وفقا لما ذكره تشونج إيوي يونج ، كبير المستشارين الأمنيين لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وقال تشونج للصحفيين في واشنطن مساء الخميس إنه ردا على ذلك قال ترامب إنه سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي فيمايو المقبل.

وأوضح تشونج، الذي التقى كيم في بيونج يانج مطلع هذا الأسبوع، إن الزعيم الكوري الشمالي وافق أيضا على التوقف عن إجراء مزيد من التجارب النووية وأنه ملتزم بـ "نزع السلاح النووي بشكل كامل" في شبه الجزيرة الكورية.

ترامب كيم جونج أون مون جاي إن

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