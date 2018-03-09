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زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى اجتماع مع ترامب

02:41 ص الجمعة 09 مارس 2018
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى اجتماع مع ترامب

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

واشنطن (د ب أ) :

نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دعا إلى عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الشبكة الأمريكية إن تشونج إيوي يونج، كبير المستشارين الأمنيين للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، سيعلن عن تلك الدعوة خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي

زعيم كوريا الشمالية ترامب عقد اجتماع

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ترامب سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي في مايو المقبل

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