وفد كوريا الجنوبية سلم خطابا من الزعيم الكوري الشمالي إلى البيت الأبيض

واشنطن (د ب أ) -

سلم وفد كوري جنوبي رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته شبكة "سي ان ان" الإخبارية.

وذكرت الشبكة نقلا عن مصادر دبلوماسية إن الرسالة سلمت يوم الخميس.

ومن المقرر أن يدلي تشونج إيوي يونج ، مستشار أمني بارز لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، بتصريحات مهمة أمام الصحفيين في واشنطن في السابعة مساء بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش).