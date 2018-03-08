نتنياهو يفتتح معرضًا عن يهود القدس بمقر الأمم المتحدة

نيويورك (د ب أ)

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معرضًا عن القدس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على رفض الأمم المتحدة اعتراف الولايات المتحدة بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

والتقى نتنياهو بمندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، التي أشاد بها وأطلق عليها اسم "الإعصار هيلي"، قبل افتتاح المعرض الذي يحمل عنوان "3000 عام من التاريخ: اليهود في القدس".

وردًا على لافتة على المدخل كتب عليها أن "المعرض لا يمثل الأمم المتحدة"، قال نتنياهو إن المعرض "يمثل الحقيقة وبالطبع لا يمثل الأمم المتحدة".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مررت بأغلبية ساحقة، قرارًا في 21 ديسمبر، يطالب الولايات المتحدة بسحب قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.