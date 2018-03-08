واشنطن تستثني كندا والمكسيك من رسوم الصلب والألومنيوم

واشنطن(د ب أ)

قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض، إنه تم استثناء كندا والمكسيك من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على منتجات الصلب والألومنيوم.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجارتين للولايات المتحدة معفاتين مبدئيا من الحواجز التجارية في خضم مناقشات عن العلاقات الأمنية والمفاوضات الجارية لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية لعام 1994 (نافتا).

وبهذه الخطوة، يقوم ترامب رسميًا بتفعيل قانون أمريكي مجددًا من النادر استخدامه، يجيز للرئيس اتخاذ إجراء ضد واردات تتسبب في إضعاف الأمن القومي للبلاد.

وقال المسؤول، إن المعدنين عنصرين رئيسيين للبنية التحتية المهمة والقاعدة الصناعية في مجال الدفاع، وأن الاستيراد يقلص قدرة الشركات التصنيعية الأمريكية على مواصلة العمل.