البرلمان العربي يثمن جهود المرأة العربية في خدمة المجتمع

القاهرة - (أ ش أ)

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي أن المرأة العربية ستظل نموذجاً استثنائياً على المستوى الدولي تعمل لحماية الأوطان ودعم الاستقرار من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية.

وقال السلمي - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة - " نتقدم بخالص التهنئة للمرأة العربية، عرفاناً بدورها الحضاري في نهضة الأمة العربية، مثمنين جهودها الكبيرة في خدمة المجتمع العربي، ومشددين على دعمنا لما حصلت عليه المرأة العربية من مكتسبات تتيح لها المشاركة البناءة في كافة المجالات".