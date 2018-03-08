محكمة تركية تدين 21 متهمًا بالانتماء إلى منظمة إرهابية

أسطنبول (د ب أ)

أدانت محكمة تركية اليوم الخميس، 21 متهما بالانتماء الى منظمة إرهابية فى ختام جلسة محاكمة 29 شخصا يعملون في وسائل الإعلام والترفيه، بتهمة صلاتهم بمخططي محاولة الانقلاب الفاشلة فى منتصف يوليو عام 2016، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

وعمل البعض مباشرة في منافذ إعلامية تابعة لحركة جولن، الشبكة الإسلامية التي تزعم الحكومة التركية أنها وراء محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.

ومن بين المدانين في المحاكمة الجماعية أتيلا تاس ، مغني ، حكم عليه بالسجن أكثر من ثلاث سنوات، بعد ادانته بمساعدة جماعة غير قانونية، حسبما ذكرت وكالة أنباء دوجان.

وحُكم على جوكسي فرات كولاغلو ، يساري وعلماني معروف، بالسجن لمدة ست سنوات.

وكلاهما كان في السابق معارضين لقانون بشأن جريمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن تتواصل غدا الجمعة ، محاكمة صحفيين من صحيفة جمهوريت المعارضة العلمانية في سيليفري باسطنبول.

وتشمل القضية أحد أبرز الصحفيين الاستقصائيين في البلاد ، أحمد سيك، الذي يقبع وراء القضبان منذ ديسمبر 2016.

ويوجد في تركيا أكثر من 150 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام خلف القضبان - وهي واحدة من أعلى الأرقام في العالم - وسط حملة قمع ضد منتقدي الحكومة.

ويواجه الكثيرون منهم الاتهام بأنهم على علاقة بالداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، ، في حين أن آخرين هم من المعارضين الأكراد واليساريين.