ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الأساقفة في لندن

لندن (د ب أ)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في لندن اليوم، رئيس الأساقفة جاستن ويلبي.

وتسلم ولي العهد "مخطوطة القرآن ببرمنجهام" وهي واحدة من أقدم السجلات الباقية للقرآن الكريم، ومكتوبة بالخط الحجازي، وتحتوي على آيات من السور القرآنية، بحسب وكالة الأنباءالسعودية الرسمية (واس).

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

يأتي اللقاء في إطار زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا التي بدأها أمس الأربعاء، بدعوة من الحكومة البريطانية.

واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا ولي العهدالسعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر باكنجهام امس الأربعاء.

واستعرضت الملكة مع ولي العهد العلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي تجمع الشعبين، بينما أقيمت مأدبة غداء للأمير محمد بن سلمان.

وسوف يلتقي ولي العهد مساء اليوم الخميس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.