محافظ البنك المركزي: تونس لا تستطيع الدفاع عن قيمة عملتها

واشنطن (د ب أ)

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن تونس لا تستطيع الدفاع عن قيمة الدينار التونسي "حتى لو أرادت ذلك"، ويجب التركيز على تقليص العجز التجاري لإنعاش الاقتصاد التونسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن العباسي قوله، إن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس خلال الأسبوع الحالي لكبح جماح التضخم، والذي يمكن لمخاطره أن تصبح "خارج السيطرة".

جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده العباسي منذ تعيينه محافظا للبنك المركزي التونسي الشهر الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي فقد فيه الدينار التونسي حوالي 19% من قيمته أمام الدولار خلال عام واحد، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك في تونس بمعدل سنوي بلغ 1ر7% خلال فبراير الماضي. في الوقت نفسه تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يكفي لتغطية واردات تونس لمدة 77 يوما تقريبا.

وتسعى تونس إلى إنعاش الاقتصاد بالتركيز على خفض الإنفاق العام وتقليص الدعم وزيادة الاستثمار، وهي الإجراءات التي يدعمها صندوق النقد الدولي والذي منح تونس عام 2016 قرضا بقيمة 9ر2 مليار دولار.

وقال العباسي إن المحادثات مع صندوق النقد لصرف دفعة جديدة من القرض تحقق تقدما، وأنه يتوقع موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الدفعة الثالثة من القرض التونسي خلال اجتماعه المقرر يوم 23 مارس الحالي.