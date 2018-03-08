لمواجهة تداعيات المقاطعة.. قطر تستورد 3000 بقرة أمريكية لإنتاج الحليب

واشنطن (د ب أ)

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس، أن قطر اتفقت على استيراد 3000 بقرة إضافية من الولايات المتحدة، لزيادة إنتاجها من الحليب الطازج في إطار جهودها لمواجهة تداعيات قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين مقاطعتها سياسيًا واقتصاديًا، بدعوى تورطها في دعم جماعات إرهابية مناهضة للدول الأربع، وهو ما تنفيه قطر تمامًا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، إلى أن قطر لجأت إلى إنشاء مزارع للأبقار المستوردة من الولايات المتحدة وأستراليا لتلبية احتياجات من الحليب ومنتجات الألبان التي كانت تعتمد على استيرادها من جارتها السعودية بشكل أساسي.

وأضافت الوكالة، أنه بوصول الأبقار الجديدة المستوردة من ولايات كاليفورنيا وأريزونا وويسكنسن الأمريكية إلى "مزارع بلدنا" القطرية، سيكفي إنتاج هذه المزارع المقامة على بعد 50 كيلومتر شمال العاصمة الدوحة لتغطية الاستهلاك المحلي من الحليب.

ونقلت الوكالة عن معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة "بارو إنترناشيونال هولدنجز" التي تمتلك "مزارع بلدنا" إنه بمجرد تغطية الطلب المحلي على الحليب الطازج، تعتزم شركته تصدير الكميات الفائضة إلى الخارج.