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اعتقال 19 ضابطًا بالجيش في فنزويلا على خلفية اتهامات بالخيانة

06:41 م الخميس 08 مارس 2018
اعتقال 19 ضابطًا بالجيش في فنزويلا على خلفية اتهامات بالخيانة

الجيش الفنزويلي

كاراكاس (د ب أ)

أُلقي القبض على 19 ضابطًا على الأقل بالجيش الفنزويلي، على خلفية اتهامات بالتمرد والخيانة، حسبما ذكرت صحيفة "تال كوال" الرقمية اليوم الخميس.

وأوضح التقرير، أن الضباط المعتقلين كانوا من القيادة أو في الصف الثاني من القيادة، ومن بينهم الأكثر شهرا الليفتنانت كولونيل إيجبيرت خوسيه مارين شابارو ،الذي تولى قيادة كتيبة مشاة في القاعدة العسكرية الرئيسية بالعاصمة كاراكاس.

ووفقا للتقرير، شكل المعتقلون مجموعة من المنشقين داخل الجيش، وسيمثلون أمام محاكمة عسكرية.

وينفى الجيش تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وسياسيين بالمعارضة الفنزويلية بأن الرئيس نيكولاس مادورو قد يتعرض لانقلاب

الجيش الفنزويلي اتهامات بالخيانة اعتقال

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