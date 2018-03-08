أفغاني مدمن يعترف بطعن 4 أشخاص في فيينا لنقمه على حياته

فيينا- (د ب أ):

قال متحدث باسم الشرطة النمساوية، اليوم الخميس، إن أفغانيًا متعاطيًا للمخدرات اعترف بارتكاب عملية طعن في فيينا، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بإصابات خطيرة، وعزا ذلك إلى "مزاج عدواني شديد اعتراه، وكذلك لسخطه على حياته بشكل عام".

ومساء أمس الأربعاء، طعن رجل 23 عامًا، أمًا وأبًا نمساويين وابنتهما المراهقة، أمام مطعم ياباني كانوا قد خرجوا منه للتو بعد تناولهم الطعام في هجوم يبدو عشوائيا.

وبعد نصف ساعة، هاجم أفغانياً من معارفه في ساحة قريبة تعرف بأنها إحدى بؤر بيع المخدرات.

وقال المتحدث باسم الشرطة باتريك مايرهوفر، إن المهاجم "حمّل نفسه المسؤولية لتعاطيه المخدرات".

وقال المشتبه للشرطة إنه ارتكب فعلته بلا أي دوافع سياسية.

وفي حين لا يزال الأب في حالة خطرة بعد يوم من وقوع الاعتداء، لم تعد حياة المصابين الثلاثة الآخرين معرضة للخطر.

والنمسا واحدة من الوجهات الرئيسية في أوروبا للاجئين الأفغان إلى جانب ألمانيا والسويد وإيطاليا، حيث تقدم أكثر من 3600 أفغاني بطلبات للحصول على اللجوء في النمسا العام الماضي.