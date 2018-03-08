" تكويت الوظائف".. هؤلاء ستستغني عنهم الكويت ويعودون إلى بلادهم

الكويت (أ ش أ )

تعتزم الحكومة الكويتية الاستغناء عن 2690 موظفا وافدا اعتبارا من أول يوليو القادم وعلي مدي السنة المالية 2018-2019 ضمن خطتها " تكويت " الوظائف الحكومية خلال خمس سنوات وفقا للقرار رقم 11 الصادر عام 2017. .

وخاطب ديوان الخدمة المدنية الكويتى، 27 وزارة وهيئة حكومية؛ لإلغاء أعداد محددة من وظائف غير الكويتيين لديها فى هذه السنة المالية ، وجاءت وزارة التربية في صدارة الجهات على مستوى أعداد المستغنى عنهم، بواقع ألف و507 وظائف، تلتها الأوقاف بـ436 وظيفة، والصحة ب273 وظيفة، فيما كانت حصة وزارة الكهرباء والماء 158 وظيفة.

وطالب الديوان مجلس الوزراء بالتخلي عن 50 موظفا، والأشغال عن 40 موظفا، فيما بلغ عدد من سيتم الاستغناء عنهم من موظفي الديوان نفسه 20 موظفا، والمالية 11 موظفا، والدفاع 6 موظفين، إضافة إلى موظفين بكل من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والإدارة العامة للإحصاء.

وعلى مستوى الجهات الملحقة، جاءت بلدية الكويت في الصدارة بواقع 70 موظفا، تلتها الهيئة العامة للزراعة بواقع 24 موظفا، والتطبيقي بـ 12 موظفا، و8 موظفين في الهيئة العامة للرياضة، و6 موظفين في الإطفاء، وثلاثة موظفين في هيئة القرآن، بالإضافة الى الاستغناء عن 8 وظائف في مؤسسة الموانئ.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية والقانونية بوزارة الأشغال حمد الغريب، أن الوزارة ملتزمة بقرار الديوان بشأن تكويت الوظائف الحكومية خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيرا الى أن الوزارة ستبدأ من الميزانية الجديدة، في الاستغناء عن 40 وظيفة بحلول الأول من يوليو المقبل، وفق النسبة المطلوب الاستغناء عنها في المجموعات الوظيفية المختلفة.

وأشار المسؤول الكويتي إلي أن الوزارة ستصدر القرارات الخاصة بعملية الاستغناء عن الموظفين خلال الأيام المقبلة، وسيتم إبلاغ من سيشملهم القرار قبل مدة كافية.